كيم كارداشيان ببشرة متوهّجة رغم عدم وضعها للمكياج.. ما السر؟

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تستقبل العام الجديد بمزيد من اهتمامها بنفسها وببشرتها فعندما يتعلق الأمر بالجمال والمكياج تشاهد اسمها في الأول.

وشاركت كيم عبر حسابها الخاص على انستغرام صورةً لنفسها وهي خالية من المكياج بعد قيامها بعملية علاج الوجه من قبل خبيرة التجميل جوانا تشيك ظهر يوم أمس السبت.

وبعد ساعات قليلة فقط من مشاركتها برنامج تعليمي عن المكياج، نشرت نجمة تلفزيون الواقع صورةً شخصية لها برفقة خبيرة التجميل حيث ظهرت في لقطات وهي عابسة وأخرى وهي تضم فمها.

وعلّقت كيم على الصورة: "لقد حصلت على علاج للوجه الأكثر روعة يجب أن يقمن السيدات بتجربته، لقد كنت متحمسة لأن خبيرة التجميل كانت في المدينة فهي من السيدات المفضلات".

وخلال وقت سابق نشرت كيم بأنها كانت منشغلة بالعناية الذاتية في أول أيام العام الجديد، فقد حصلت على علاج للوجه من فئة الخمس نجوم من قبل متخصص البشرة توسكا هاستيد.

ويبدو واضحاً أن بشرتها تزداد توهجاً بشكل كبير حيث أنها تريد أن تكون بأفضل حالاتها في العام الجديد من ناحية بشرتها ووجها.

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