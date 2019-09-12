كيم كارداشيان بتوب من الترتر وظهر مفتوح بالكامل في نيويورك

حظيت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كادراشيان" بأسبوع مليء بالأعمال فبعد انشغالها يومي الإثنين والثلاثاء في عروض الأزياء والترويج لخطها الجديد Skims، ستظهر في برنامج The View يوم الجمعة المقبل.

لكن كيم لا تزال تخطط لجدول أعمالها المزدحم فشوهدت أمس الأربعاء وهي تخرج من فندق Mercer الراقي متجّهة لتصوير برنامج The Tonight Show Starring مع جيمي فالون.

وظهرت بإطلالة أنيقة سوداء وهي ترتدي توب من الترتر شفاف ومفتوح الظهر بالكامل مع بنطال جلدي عريض بنفس اللون، كما نسّقت معه أسلوب جديد من الأحذية الجلدية "الثونغ".

ولإتمام إطلالتها الأنيقة اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة كما تزيّنت بمكياج الأسود الدخاني وأحمر الشفاه اللامع.

وخلال وقت سابق كانت كيم قد أعلنت عن صدور مجموعتها الجديدة للملابس الداخلية Skims وذلك بعد تغييرها الإسم من كيمونر إثر إثارة جدل كبير حوله وبأنه يمس الحضارة اليابانية.

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