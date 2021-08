كيم كارداشيان تتحدّث عن معاناتها بالحمل الأول.. وشكلها كان المشكلة الكبيرة بالنسبة لها!

كشفت نجمة الواقع "كيم كارداشيان" عن معاناتها خلال فترات حملها وخاصة بطفلتها الأولى نورث، حيث واجهت مضاعفات صحية خلال فترة الحمل.

وخلال مقابلة لها مع كريستين بيل ومونيكا بادمان في برنامج We Are Supported By تحدّثت كيم بكل صراحة عما واجهته من مشاكل، كما كشفت عن فقدانها ثقتها بنفسها بسبب شكلها.

وصرّحت كيم في المقابلة بقولها: "لم أكن امرأة حامل لطيفة ولا جيدة فالأمر لم يعجبني ابداً، ولقد كرهت جسدي وكرهت شعوري كيف كنت أبدو".

واضافت كيم حول التجربة حيث أشارت أنها جعلتها تشعر بعدم الآمان، فقالت: "كنت أجلس في المنزل وأبكي طوال الوقت، عندما عانيت من تسمم الحمل، وكانت الطريقة للتخلّص منه هو ولادة الطفل".

واكتسبت كيم ما يقارب نحو 31 كيلو غرام بعد ولادة طفلتها الأولى، وأوضحت حول المعاناة التي شعرت بها للعمل على فقدان وزنها فقالت: "كنت دائما أمارس الرياضة في مرآب السيارات، بينما الحرارة كانت 46 في الصيف ولكن كنت أفعل ما بوسعي لفقدان وزني".

