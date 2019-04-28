كيم كارداشيان تتعرض للانتقاد بسبب ابنتها.. "اعطها كتابًا"! (صورة)

تتعرض نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" للانتقاد على الدوام، أكان ذلك بسبب صورها العارية التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لطريقة تربية أطفالها الثلاثة.

شاركت "كيم" متابعيها الذين يبلغ عددهم 131 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" صورة لطفلتها الكُبرى "نورث" جالسةً على المقعد في غرفة تصفيف الشعر، فقد سرَّحت شعرها على شكل قرنين جانبين، بينما أُسدلت جديلتين رفيعتين أمام مقدمة رأسها، كما طبَّقت ظلال عيون وردي على جفنيها.

وأثارت الصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فانتُقِدَت "كيم" لسماحها بوضع مكياج لابنتها فهي لا تزال في الخامسة من عمرها، بالإضافة إلى تحويل شعرها المجعد إلى ناعم مُنسدل، بدل أن تُعزز في ابنتها الثقة في ذاتها وبجمالها الطبيعي.

كما انتقد المستخدمون ترك ابنتها تُحدق في شاشة الهاتف بدل قراءة كتاب مُفيد، فكتب أحدهم :"لا للمكياج والهواتف في سن مُبكرة"، وعلَّق آخر "أعطها كتابًا".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن نجمتهم المُفضلة، فكتب أحدهم: "لو بإمكانك التفكير في شؤونك الخاصة سيكون لطيفًا أيضًا"، وأوضح آخر "من يريد الذهاب إلى المدرسة طوال اليوم، ثم العودة إلى المنزل وقراءة كتاب؟ وخاصة أنها ووالدتها مشغولتان في جلسة تصوير."

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها "كيم" للانتقاد، فقد أثارت الجدل حينما سمحت لابنتها وضع أحمر شفاه باللون الأحمر القاني على شفتيها احتفالًا بعيد الميلاد، فكتب أحد المستخدمين: "الطفلة صغيرة جدًا على وضع أحمر الشفاه"، وعلَّق آخر "صورة جميلة كيم، لكن المكياج غير مسموح للأطفال.. فنحن لا نوَّد سلب برائتهم في عمر صغير."

للمزيد عن آل كارداشيان.. تابع Buzz بالعربي: