كيم كارداشيان تحتفل بالهالوين في قصرها البالغ 60 مليون دولار بطريقة غير تقليدية

تميّزت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بإنجازاتها المهنية والشخصية العديدة خلال مسيرتها، وبحسب شقيقتها فإن كيم تستغل كل أوقاتها من أجل عائلتها وعملها وحتى دراستها القانون.

وأثبتت كيم ذلك يوم الاثنين الماضي عندما عرضت استعدادها لقضاء الإجازة في قصرها البالغ قيمته 60 مليون دولار في عيد الهالوين، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام مجموعة متنوعة من اليقطين الأخضر مختلف الحجم إلى جانب السلالم.

واختارت كيم اليقطين الأخضر بدلا من البرتقالي التقليدي ليتناسب ذلك مع منظر المنزل الخارجي وكان هناك المزيد من اليقطين خارج منزلها أيضاً.

وخلال وقت سابق شاركت كيم صورة جميلة لابنتها شيكاغو أثناء تعميدها في الكاتدرائية الرئيسية في أرمينيا أثناء زيارتها إلى هناك فعلقت على الصورة المنشورة: "شيكاغو في أرمينيا".

وارتدت كيم فستان باللون البيج ووضعت غطاءً على رأسها بينما كانت شيكاغو الصغيرة ترتدي فستاناً أبيض.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت كيم صورة لابنها سالم قبل خمسة أشهر من تعميده في أرمينيا، حيث كشفت: "شكراً لك أرمينيا على هذه الرحلة التي لا تنسى".

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