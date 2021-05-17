كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد جانيت جاكسون بإنفاق 25 ألف دولار!

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن إعجابها الشديد بالأسطورة جانيت جاكسون، حيث أنفقت مبلغ ضم لشراء قطعة خاصة بها.

وكشفت نجمة الواقع البالغة من العمر 40 عاماً أنها من أشد المعجبين بجانيت جاكسون حيث أنفقت ما يقارب 25000 دولار لشراء فستانها الشهير الذي ارتدته في الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية If.

واحتفلت كيم بعيد ميلاد جانيت الخامس والخمسين بشراء هذا الفستان، حيث انتقلت إلى حسابها الخاص على "انستغرام" وكتبت: "بالنسبة إلى زي جانيت جاكسون فأنا معجبة جداً بها ولا أصدق أنني فزت بهذا في مزاد juliens_auction".

وتابعت كيم: "عيد ميلاد سعيد يا ملكة!"، وردت عليها جانيت جاكسون بقولها: "شكراً لك كيم كارداشيان وأنا آمل أن تمنحك أغنية IF نفس القدر من المتعة كما فعلت لي".

وكان الزي عبارة عن بنطال أسود جلدي ضيّق وتوب بلون مطابق للبنطال ومفتوحة جهة الصدر ومزيّنة بالدانتيل الأبيض، وقد ارتدته في الفيديو الموسيقي لأغنية IF وذلك في عام 1993.

ويذكر بأنه يُطلق على مزاد جانيت اسم كنوز أيقونية من المهنة الأسطورية وحياة جانيت جاكسون ، ويضم أكثر من 1000 عنصر من جميع أنحاء حياتها.

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