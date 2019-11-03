كيم كارداشيان تحصل على قصة شعر سريعة في موقف سيارات (شاهد)

تحرص نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" على أنافتها وظهورها بأفضل طلة طوال الوقت، ولذلك قد لا تعتبر مفاجأة أنها عانت من "حالة طوارئ خاصة بالشعر" بينما كانت تقود سيارتها، ولكن ما هو مفاجئ هو حصولها على قصة شعر سريعة في موقف سيارات.

شعرت كيم (39 عامًا)، بحاجة طارئة للحصول على قصة شعر عاجلة في 30 أكتوبر، فاتصلت بمصفف شعرها "كريس أبليتون"، الذي قابلها في موقف عشوائي للسيارات وقص شعرها فيه!

ووفقا لمجلة "هوليوود لايف"، أثبتت كيم كاردشيان أن الحفاظ على إطلالة مثالية طوال الوقت، يتطلب تفاني استثنائي، حيث كانت كيم في صالة الألعاب الرياضية عندما شعرت بالحاجة لقصة شعر، فالتقت بمصفف شعرها في منتصف موقف للسيارات قريب في مدينة لوس أنجلوس.

ووثقت النجمة الأمر في فيديو نشره "كريس" على إنستغرام، والذي كان يظهره وهو يستخدم مقص مستعار لقص شعر كيم في موقف السيارات.

وفي الفيديو، يمكن سماع كيم وهي تقول: "ماذا تفعلين عندما تحتاجين إلى قصة شعر وأنتِ في منتصف الطريق؟ يمكنك الاتصال بكريس ليستعير بمقص من صالة الألعاب الرياضية"، قبل أن يرد عليها كريس، قائلاً: "نعمل معا عن إنجاح الأمر".

ثم شرحت كيم: "نحن في موقف تابع سيارات لمجمع سكني عشوائي في هوليوود، لأننا قصصنا شعري أكثر من اللازم قبل قليل، لقد جعلته يعاني حقا اليوم يا شباب".

وبمجرد قص شعرها، استعرضت كيم إطلالتها الجديدة، وقالت: "ها هي الطبقات! لن يعرف أحد فلم نترك أي أثر"، ثم أنهت الفيديو.

ورغم غرابة الأمر، لا تعتبر هذه الحركات المثيرة للجدل والدهشة، غريبة على نجمة الواقع التي جمعت الملايين من إثارة الجدل على مستوى العالم.

وشوهدت كيم في ذلك اليوم وهي تبدو رائعة بشعرها الطويل المنسدل، وترتدي بنطلون فضفاض عالي الخصر باللون الأسود، وقميص أبيض ضيق أبرز مفاتنها.

كما ارتدت نظارة شمسية من علامة توم فورد، وعلى الرغم من أن شعرها بدا رائعا، إلا أنه يبدو أنها لم تعتقد ذلك، وأن كريس وافقها الرأي.

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