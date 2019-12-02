كيم كارداشيان تحصل على مبلغ خيالي مقابل إعلان تجاري.. وهذا ما قالته!

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لأول مرة في حملة Uber Eats حيث ظهرت بشخصية Kath & Kim والتي لعبتها النجمة "ماجدة سزوبانسكي" الشهر الماضي.

والآن تم الكشف عن عن المبلغ الذي تقاضته مقابل ظهورها في الحملة حيث أنه وفقاً لمجلة NW حيث أنه تم الدفع حوالي مليونا دولار أمريكي لارتداء بلوزة مطبوع عليها KKW وتبدو معالم الحيرة ظاهرة عليها.

وتحدثت ماجدة بأنها صُدمت في البداية عندما وافقت نجمة الواقع على تصوير الإعلان الذي ظهر فيه عدد كبير من النكات حول المسرحية الهزلية Kath & Kim عام 2002.

ومن جهة أخرى أحب الأستراليين الإعلان التجاري حيث أشاد المئات من المعجبين به على تويتر باعتباره تحفه وأعظم إعلان على الإطلاق.

ويشار إلى أن ماجدة تحدّثت خلال الأسبوع الماضي أن كيم كانت في حيرة من أمرها في البداية لأنه لم يكن لديها أي فكرة عن الموضوع.

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