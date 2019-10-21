كيم كارداشيان تحصل على هدية خاصة من كايلي في يوم ميلادها.. والفتيات يحتفلن بالبكيني في حمام السباحة

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعيد ميلادها الـ 39 يوم السبت الماضي، في قصر والدتها كريس جينر الكائن في لا كوينتا بالقرب من وادي كوتشيلا والبالغ قيمته 12 مليون دولار.

وأقامت كيم حفل عشاء خاص لعائلتها الكبيرة باستثناء والدتها كريس التي كانت متواجدة في حفل زفاف جينيفر لورانس، وتم إعداد المكان بالتجهيزات اللازمة المتعلقة بالعيد ميلاد، حيث تم تجهيز مكان جلوس كيم بقلادة مكتوب عليها عيد سعيد وقبعات الميلاد الوردية بالإضافة غلى البالونات.

ومن جهة أخرى نشرت كيم مقطع فيديو على إنستغرام عن تجهيزها لمكياجها الخاص في يوم ميلادها، ولم تكن فنانة المكياج سوى شقيقتها كايلي جينر التي تعتبر إمبراطورية للمستحضرات التجميلية العالمية.

وظهرت كيم وكايلي وهما في الحمام بينما كانت كايلي تضع المكياج لكيم وعلّقت الشقيقة الكبرى على الفيديو: "في عيد ميلادي، أصبح لديّ فنان مكياج خاص بي في هذا اليوم".

وخلال وقت لاحق انتقلت كايلي إلى إنستغرام لنشر صورة لها بجوار حمام السباحة بينما كانت ترتدي بكيني وردي مع صديقتها يريس بالمر التي كانت بإطلالة مطابقة وعلّقت على الصورة: "المهرب".

بالإضافة إلى صاحبة عيد الميلاد كيم التي شوهدت وهي تغرق قدميها في الماء وتقول: "لا يوجد شيء أفضل من ان اكون مع صديقاتي ونحن نمضي وقتنا بجوار حمام السباحة".

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