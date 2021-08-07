كيم كارداشيان تدعم زوجها السابق كانيه ويست مرة أخرى.. وهذه المرة بالأسود!

يقيم النجم "كانيه ويست" حفلاً ثانياً لإصدار ألبومه العاشر المسمى Donda والذي سمّاه تيمناً بوالدته "دونا"، حيث عرض جميع موسيقاه الموجودة في الألبوم.

وكان كانيه قد أقام أول حفل له في استاد Mercedes-Benz لعرض الألبوم، حيث تواجدت زوجته السابقة نجمة الواقع كيم كارداشيان هناك لمساندته.

ويبدو واضحاً أن نجمة الواقع كيم كارداشيان تحاول مساندة زوجها السابق بكل مراحل إصدار ألبومه الجديد، حيث تواجدت مجدداً في حفله الثاني والذي أقيم في نفس المكان.

وظهر كانيه ويست بعكس إطلالته الاولى التي كانت باللون الأحمر، حيث ارتدى ملابس سوداء وكُتب عليها باللون الابيض Donda كما غطّى وجهه بقناع أسود.

ولفتت كيم الأنظار عندما اختارت لون ملابسها بطريقة مطابقة تماماً لزوجها كما لو انها تريد إرسال رسالة دعم ومساندة له، حيث ارتدت جمسوت أسود.

وأثار دعم كيم لزوجها السابق ومساندته في إصدار ألبومه الجديد المزيد من التساؤلات حول ما اذا كانت العلاقة ستعود إلى سابق عهدها أم لا.

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