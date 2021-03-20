  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كيم كارداشيان تستعرض أسنانها المرصعة بالألماس وأحجارالأوبال المتلالئة (صور)

كيم كارداشيان تستعرض أسنانها المرصعة بالألماس وأحجارالأوبال المتلالئة (صور)

منشور 20 آذار / مارس 2021 - 11:25
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

استعرضت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أسنانها المرصعة بالألماس وأحجار الأوبال المتلالئة في أحدث ظهور لها على وسائل التواصل الاجتماعى.

وانتفلت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً على حسابها الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعى إنستغرام حيث يتابعها 210 مليون متابع حول العالم، وشاركت كيم صورة لها وهى تسحب بيدها شفتها السفلية، لتضئ أسنانها المرصعة بالألماس وأحجار الأوبال المتلالئة، من مجوهرات Gabby Elan.

New bling: Kim Kardashian showed off the latest addition to her sizable grill collection with a up-close look at her bottom teeth on Wednesday afternoon

كما قام الموقع الرسمى لشركة Gabby Elan للمجوهرات على إنستغرام بعرض لقطات من وراء الكواليس لقالب كارداشيان الفريد من نوعه.

في عام 2019، استعرضت كارداشيان واحدة أخرى، والتي غطت جميع أسنانها السفلية وتضمنت صليباً صغيراً بين أسنانها الأمامية.

Pricey: In her latest Instagram post, the 40-year-old reality star can be seen pulling down her bottom lip to flash her custom gems from Gabby Elan Jewelry

وتوصل مؤسسة العلامة التجارية الناجحة " SKIMS "، في عرض مقتنياتها الفاخرة أمام الجمهور، ولا تخشى ما حدث لها عندما تعرضت لعملية سطو عنيفة في باريس، نفذه مسلحان كانا يرتديان زي الشرطة، وقام بسرقة مجموعة كبيرة من مجوهراتها الفاخرة، حيث تبلغ قبمتها نحو 10 ملايين دولار.

على صعيد آخر، تواصل المحامية المستقبلية حياتها بشكل طبيعى وسط اجراءات الطلاق مع زوجها مغنى الراب الأمريكي كانييه ويست بعد فترة طويلة من الاضطرابات حدثت بين الزوجين.

وتقدمت كيم بطلب للطلاق الشهر الماضي أمام المحكمة ومن المتوقع أن يحدث طلاق الزوجين في أى وقت بعدما باءت جميع المحاولات بالفشل لإعادة الحياة الطبيعية بين الزوجين مرة ثانية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:كيم كارداشيانأخبار المشاهيرآل كارداشيانهوليوود

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...