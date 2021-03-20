كيم كارداشيان تستعرض أسنانها المرصعة بالألماس وأحجارالأوبال المتلالئة (صور)

استعرضت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أسنانها المرصعة بالألماس وأحجار الأوبال المتلالئة في أحدث ظهور لها على وسائل التواصل الاجتماعى.

وانتفلت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً على حسابها الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعى إنستغرام حيث يتابعها 210 مليون متابع حول العالم، وشاركت كيم صورة لها وهى تسحب بيدها شفتها السفلية، لتضئ أسنانها المرصعة بالألماس وأحجار الأوبال المتلالئة، من مجوهرات Gabby Elan.

كما قام الموقع الرسمى لشركة Gabby Elan للمجوهرات على إنستغرام بعرض لقطات من وراء الكواليس لقالب كارداشيان الفريد من نوعه.

في عام 2019، استعرضت كارداشيان واحدة أخرى، والتي غطت جميع أسنانها السفلية وتضمنت صليباً صغيراً بين أسنانها الأمامية.

وتوصل مؤسسة العلامة التجارية الناجحة " SKIMS "، في عرض مقتنياتها الفاخرة أمام الجمهور، ولا تخشى ما حدث لها عندما تعرضت لعملية سطو عنيفة في باريس، نفذه مسلحان كانا يرتديان زي الشرطة، وقام بسرقة مجموعة كبيرة من مجوهراتها الفاخرة، حيث تبلغ قبمتها نحو 10 ملايين دولار.

على صعيد آخر، تواصل المحامية المستقبلية حياتها بشكل طبيعى وسط اجراءات الطلاق مع زوجها مغنى الراب الأمريكي كانييه ويست بعد فترة طويلة من الاضطرابات حدثت بين الزوجين.

وتقدمت كيم بطلب للطلاق الشهر الماضي أمام المحكمة ومن المتوقع أن يحدث طلاق الزوجين في أى وقت بعدما باءت جميع المحاولات بالفشل لإعادة الحياة الطبيعية بين الزوجين مرة ثانية.

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