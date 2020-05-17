كيم كارداشيان تستغل الوضع الوبائي وتبيع مجموعتها الكاملة من الأقنعة خلال دقائق

استغلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا وقامت بتصنيع أقنعة الوجه من علامتها التجارية المعروفة SKIMS.

وخلال أقل من 30 دقيقة باعت كيم الملايين من أقنعة الوجه المصنّعة حيث حصل المتابعون على مجموعة عصرية من أقنعة الوجه التي يمكن ارتداؤها وسط انتشار الفيروس.

وصممت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً أقنعة تتناسب مع مجموعة SKIMS Solutionwear حيث تأكد من أن معجبينها يحافظون على مظهرهم الأنيق وسط انتشار فيروس كورونا.

وكان لدى المتابعين خمسة خيارات من أقنعة الوجه المصنوعة من مادة ناعمة للملابس الداخلية ومتوفرة بخمسة ألوان وبسعر 5 دولارات لكل منها حيث سمّت المجموعة Seamless Face Masks.

وخلال الترويج لهذه المجموعة من الأقنعة كشفت كيم للمشترين بأن الأقنعة قابلة للتنفس والنعومة والراجة وكذلك مصممة للإرتداء طوال اليوم، كما أعلنت بأنها ستتبرع بـ 10000 قناع للمنظمات المحلية وسط انتشار الفيروس.

ويأتي قرارها بإطلالق هذه المجموعة تزامناً مع قرارات ولاية كاليفورنيا بإجبار الناس على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

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