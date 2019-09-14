كيم كارداشيان تعترف بالتبول على نفسها.. فما القصة؟

بعد تخطيط دام طويلًا وأثار جدلًا، أطلقت كيم كارداشيان مجموعتها للملابس الداخلية ومشدات الجسم SKIMS مؤخرًا في 10 سبتمبر.

ومع نجاحها في إطلاقها المجموعة، حلت كيم مؤخرا ضيفة في برنامج "تونايت شو" مع جيمي فالون، وتحدثت عن الكثير من الأمور وكشف سرا عنها لن تتوقعينه، حسبما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال لقائها مع فالون، تحدثت كيم عن معاناتها مع مشدات الجسم التقليدية، وكيف كانت تقيدها وتجعل استخدامها للمرحاض بمثابة مهمة مستحيلة، لدرجة أنها تبولت على نفسها!.



قد يصعب تصديق الأمر، ولكن كيم اعترفت بنفسها، كما كشفت أنها تعرضت لذلك الموقف أكثر من مرة وخلال المناسبات والأحداث المهمة.

ويأتي اعتراف كيم، بينما كشفت عن تفكيرها في إمكانية إضافة فتحات في قطع مجموعتها الجديدة لمشدات الجسم، مخصصة لاستخدام المرحاض دون المرور بمعاناة خلع المشد والتعرض لموقف محرج، حيث قالت: "أطلقت للتو مجموعة SKIMS، وكنت أناقش فكرة ما إذا يجب إضافة فتحات لتسهيل عملية استخدام المرحاض".