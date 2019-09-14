كيم كارداشيان تعترف بالتبول على نفسها.. فما القصة؟

بعد تخطيط دام طويلًا وأثار جدلًا، أطلقت كيم كارداشيان مجموعتها للملابس الداخلية ومشدات الجسم SKIMS مؤخرًا في 10 سبتمبر.
ومع نجاحها في إطلاقها المجموعة، حلت كيم مؤخرا ضيفة في برنامج "تونايت شو" مع جيمي فالون، وتحدثت عن الكثير من الأمور وكشف سرا عنها لن تتوقعينه، حسبما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وخلال لقائها مع فالون، تحدثت كيم عن معاناتها مع مشدات الجسم التقليدية، وكيف كانت تقيدها وتجعل استخدامها للمرحاض بمثابة مهمة مستحيلة، لدرجة أنها تبولت على نفسها!.
قد يصعب تصديق الأمر، ولكن كيم اعترفت بنفسها، كما كشفت أنها تعرضت لذلك الموقف أكثر من مرة وخلال المناسبات والأحداث المهمة.
ويأتي اعتراف كيم، بينما كشفت عن تفكيرها في إمكانية إضافة فتحات في قطع مجموعتها الجديدة لمشدات الجسم، مخصصة لاستخدام المرحاض دون المرور بمعاناة خلع المشد والتعرض لموقف محرج، حيث قالت: "أطلقت للتو مجموعة SKIMS، وكنت أناقش فكرة ما إذا يجب إضافة فتحات لتسهيل عملية استخدام المرحاض".
وإضافة إلى اعترافها الصادم، تحدثت كيم أيضًا عن معاناتها من ضعف الثقة في نفسها وأنها كثيرا ما تهتز ثقتها بنفسها، وذلك بسبب ما تتلقاه من انتقادات لاذعة بشأن جسمها وإصابتها بالسيلوليت.
إلا أن كيم قالت إنها تحاول التعامل مع الانتقادات بشكل إيجابي وتحويلها إلى دافع لتعزيز ثقتها أكثر وفهم نفسها، لتصبح شخصًا أفضل.
ويأتي ذلك، بعدما تم الكشف مؤخرًا عن جمع كيم ما يصل إلى 2 مليون دولار خلال دقائق فقط من إطلاقها مجموعتها الجديدة SKIMS.
للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: