كيم كارداشيان تعترف بغيرتها من شقيقتها كايلي جينر لهذه الأسباب!

كانت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" العضو الاكثر شهرة في عائلة كارداشيان وجينر خلال عرض المسلسل الواقعي KUWTK لأول مرة عام 2007.

لكن منذ ظهور شقيقتها الأصغر كايلي جينر في عالم كارداشيان سرقت الأضواء من كيم بطريقة كبيرة حيث أنها كان لها النصيب الأكبر من جني الأمول بين ألإراد الأسرة الآخرين.

وبالرغم من ارتباط كيم وكايلي بعلاقة وثيقة للغاية إلا انه في الآونة الأخيرة بدت كيم وكأنها تغار من شهرة كايلي الواسعة بسبب وجود عدة أسباب منها:

1- كيم وكايلي حققتا نجاحاً كبيراً في مستحضرات التجميل

كانت كايلي دوماً تحب المكياج كثيراً لكن لم يتوّقع احد بأنها ستجعل منها مهنة ناجحة ففي عام 2016 حصلت رسمياً على العلامة التجارية ومنذ ذلك الحين وهي تتوسّع بامبراطورية التجميل الخاصة بها.

أما كيم فقد أصدرت علامتها التجارية KKW Beauty عام 2017 وهي تمتلك خطوط إضافية للملابس الداخلية والعطور.

2- تجاوزت كايلي جينر مؤخراً متابعي كيم كارداشيان على انستغرام

لطالما كان لدى كيم أكبر عدد من المتابعين وتتصدر المجموعات إلا أن كايلي تفوّقت عليها بحوالي 155 مليون متابع ومن المحتمل أن لديها أكبر عدد متابعين بسبب صغر سنها لكن كيم كانت في الثلاثينيات عندما بدأت.

3- حصلت على لقب أصغر ملياردية عصامية

فازت كايلي جينر بلقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم بعد أن بلغت قيمة ثروتها ما يقارب 1.3 مليار دولار.

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