كيم كارداشيان تعترف: زاد وزني ٨ كغم مع أنني أمارس الرياضة.. وهذا هو السبب!

عرضت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" جسدها المثير والرشيق خلال مناسبات عديدة وبإطلالات مختلفة حيث أنها كشفت بأنها وصلت للوزن المثالي الذي تريده العام الماضي.

وخلال منشور شاركته عبر حسابها على إنستغرام من صالة الألعاب الرياضية يوم السبت الماضي، صرّحت للمتابعين أن وزنها زاد بمقدار 18 رطل حيث عبرت عن السبب بقولها: "إنه طعامي، أنا أمارس الرياضة لكن الأمر أشبه بطعامي"، وتابعت: "حسناً نقوم بتمرين ليلي قبل عشائي وهذا ما لم أفعله أبداً من قبل مع هذا اعتقدتُ أن علينا الدخول في مرحلة ما".

وكشفت كيم أنها تعمل من أجل تحقيق هدف خسارة وزنها قبل حلول عيد ميلادها الأربعين والذي سيكون في 21 أكتوبر من العام القادم فقالت: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة أريد فقط أن أحصل على الوزن المثالي وعليّ أن أقوم بالتمارين بأي ثمن، فهدفي كبير وهو بلوغ الأربعين وأنا في الوزن المثالي".

وفي صباح اليوم التالي للتمارين الليلية عادت كيم إلى صالة الألعاب الرياضية حيث نشرت عبر حسابها: "التمرين الصباحي بعد التمرين الليلي هو أفضل شيء".

وخلال وقت سابق من هذا الصيف كشفت كيم أنها بدأت نظام غذائي نباتي قبل وقت قصير من إطلالتها في الميت غالا، حيث تطلب مظهرها أن تكون من دون خصر ونحيلة للغاية.

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