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كيم كارداشيان تعترف "مقلب المكياج كاد أن يودي بنا إلى السجن"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 10 تمّوز / يوليو 2022 - 12:14
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بأن مقلب المكياج الخاص بابنتها نورث لن تنساه في حياتها لأنه كاد أن يودي إلى مصيبة كبيرة ويؤدي إلى دخولها السجن.

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كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مقلب المكياج 

خلال مقابلة مع كيم كارداشيان في برنامج Allure تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع عن موقف المقلب الغريب فقالت: "كانت هناك متخصصة بمكياج الأفلام مثل الجروح والدم وغيرها من هذه الأشياء المتعلقة بالأفلام".

وتابعت كيم: "وكانت هذه المتخصصة ماهرة جداً لدرجة أنني استأجرت منزل للقيام بهذه الأمور داخله، ولم يكن الموضوع حول ابنتي شيكاغو ونورث فقط، وانما تحوّل المنزل بأكمله إلى مكان لجريمة قتل".

وكانت المفاجأة بأن كيم لم تزيل المكياج في ليلتها ونامت من التعب حيث أن اليوم الذي يليه كان يوم دراسي، وجاءت عاملة التنظيف صباح اليوم التالي لتنصدم بمنظر الطفلة نورث وتتصل بالشرطة ظناً منها بأن جريمة قتل حدثت في المنزل.

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واختتمت نجمة تلفزيون الواقع قصتها: "كان يوم سيئاً جداً والأصعب كان أن نقنع العاملة بأن الأمر في المنزل كان مقلب لاغير".

نورث تثير غضب والدها كانيه ويست

الملفت في القصة بأن كيم لم تنشر أي أي صور أو فيدوهات تتعلق بهذه الحادثة، ولكن ابنتها نورث كانت  قد نشرت فيديو لها عبر موقع "تيك توك" وهي تضع المكياج المخيف حيث أثار هذا الأمر غضب والدها مغني الراب كانيه ويست.

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