كيم كارداشيان تعلن إطلاقها مجموعة جديدة للملابس .. تعرفي على التفاصيل

جنبا إلى جنب مع مسلسل تلفزيون الواقع الشهير "مواكبة آل كارداشيان"، يبدو أن كيم تسعى إلى التركيز حاليًا على أعمالها الخاصة، حيث كشفت عن مفاجأة لمتابعيها يوم الأربعاء.

بعد فترة قصيرة من إطلاقها مجموعة "سكيمز" للمشدات والملابس التحتية، بالإضافة إلى عدة مجموعات للمكياج والعطور، كشفت كيم كارداشيان (39 عامًا) النقاب عن مشروع جديد.

فوفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فاجأت كيم متابعيها على انستغرام بإعلانها إطلاق مجموعة جديدة لملابس المنزل والقطع المريحة تحت اسم "ذا كوزي كوليكشن"، وهي مجموعة تابعة لأحدث إصدارات كيم "سكيمز".

وكشفت كيم عن مفاجأتها بصورة لها وهي ترتدي إحدى تصاميم مجموعتها الجديدة، وقالت: "يا إلهي.. كنت متشوقة للغاية مشاركتكم هذا الخبر..سأطلق مجموعة جديدة تدعى ذا كوزي كوليكشن لملابس المنزل والملابس المريحة، فأنا حتى أنام مرتدية هذا الروب".

وشاركت كيم متابعيها تفاصيل المجموعة، حيث قالت: "يتوفر هذا التصميم بـ 4 ألوان رائعة، ولن تصدقن مدى نعومة الخامة، لن ترغبن في خلع القطعة أبدًا".

بالإضافة إلى ذلك، كشفت كيم أن موعد إطلاق مجموعة "ذا كوزي كوليكشن" سيكون يوم الاثنين، وقالت: "إنه توقيت مثالي لاختيار هدية مريحة لكِ ولأحبائك".

كما أوضحت كيم لمتابعيها، أنه إذا أرادوا، عليهم الاشتراك أولًا في قائمة الانتظار ليكونوا أول من يعلم بشأن موعد توفر المجموعة الجديدة على الموقع الرسمي لسكيمز.

تأتي مفاجأة كيم بعد يوم من أحدث ظهور لها، حيث تألقت برفقة شقيقتها كورتني وصديقهما "جوناثان تشيبان"، أثناء حضور عرض أزياء ديور في ميامي، كما يأتي الكشف عن مشروع كيم، بعد فترة قصيرة من كشف شقيقتها كايلي عن مجموعتها الجديدة للمكياج الخاصة بالكريسماس.

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، تركزت الأضواء على آل كارداشيان، وخاصة فيما يتعلق بـ "كاتلين جينر" وما تصدره من تصريحات بشأن العائلة، فضلًا عن كلوي كارداشيان وحياتها العاطفية التي أصبحت مثيرة للتساؤلات بسبب محاولات شريكها السابق، تريستان تومسون، المستمرة لكسب ودها مرة أخرى بعد خيانتها، فبعدما كان يغازلها ببعض التعليقات الرومانسية على صورها على انستغرام، اشترى لها سيارة بورش بـ 488 ألف دولار في سبتمبر الماضي، كما فاجأها مؤخرًا بهدية ثمينة تتألف من خاتم ضخم وقلادة أنيقة من الماس.

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