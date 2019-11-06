كيم كارداشيان تُفاجيء والدتها بهدية خاصة في عيد ميلادها.. والأخيرة تنهار بالبكاء

تمكنّت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" من إعطاء والدتها أعظم هدية بمناسبة عيد ميلادها وبلوغها السادس والستين من عمرها، حيث قامت بإعادة كريس نحو 40 عاماً للوراء.

ونشرت كيم فيديو عبر حسابها الخاص على إنستغرام أمس الثلاثاء كشفت فيه عن مفاجأتها الكبيرة وهي دعوة لتناول طعام الغداء في منزل عائلة كارداشيان القديم تكريماً لها، لتنهار كريس باكيةً من السعادة.

وأوضحت كيم في تعليقها الطويل أنها أبقت الموضوع سراً عن عائلتها لأسابيع لتكون مفاجأة خاصة حيث كتبت: "اليوم نحتفل بأمي وأي شخص يعرفها يعرف كم عاطفية".

وكان عليها أن تجتمع بعائلتها الكاملة والأصدقاء المقرّبين لوالدتها في البداية في فندق Beverly Hills لتخبرهم بالمفاجأة فشرحت قائلةً: "لقد أرسلت دعوات لمكان التقينا فيه جميعاً، والآن بعد أن التقينا سأخبركم أن لدي مفاجأة وهذا ليس المكان الذي سنقيم فيه وليمة الغداء".

وبمجرّد تجمع المجموعة وتلقي دعوات أخرى التي احتوت على عنوان المكان الذي سيتناولون فيه الغداء وهو منزل عائلة كارداشيان القديم فقالت كيم: "بمجرّد أن يرى الجميع العنوان الخاص سيمتلىء المكان بالدموع" وعلى الفور انفجرت كريس بالبكاء فور قراءة العنوان.

وصرّحت كيم بأن السبب بهذه العواطف هو أن المنزل كان مميزاً للغاية حيث كانت الأسرة تعيش هنا مع والدهم روبرت كارداشيان فقالت: "كل ذكرياتنا هنا خاصة مع والدنا، لقد ولد كل طفل من آل كارداشيان هنا وهو من جعلنا في هذا المستوى، ولإخلاء المسؤولية لم أشتريه لقد استأجرته".

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