كيم كارداشيان تهدي ابنتها نورث هدية خاصة بهذه القيمة!.. شاهد ما هي!

قدّمت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" هدية قيّمة لابنتها نورث بمناسبة عيد الميلاد يوم أمس الأربعاء.

وكشفت كيم وزوجها كانيه ويست بأنهما قد أهديا ابنتهما واحدة من سترات نجم البوب الراحل "مايكل جاكسون" حيث ربحاها في أحد المزادات العلنية.

وعلّقت كيم حول هذا الموضوع بقولها: "أنا وزوجي كانيه أعطينا نورث هذه السترة وهي سترة مايكل جاكسون التي ارتداها أثناء غنائه مع إليزابيث تايلور عام 1997"، وأضافت: "نورث من كبار معجبي مايكل جاكسون حقاً وأنا أعرف بأنها ستحبها"، وتم بيع السترة مقابل 65,625 دولار في أكتوبر.

وواصلت كيم قولها: "لقد فزنا بهذه السترة في مزاد علني تابع لشركة Northie بمناسبة عيد الميلاد وقد احضرناه حتى تتمكن من ارتدائه"، وتابعت: "لقد تم رفع الأكمام إلى النصف لذلك عندما تكبر فيمكنها فكها ويمكن أن يبقى أثناء نموها وبذلك تتمكن من الحصول عليه طوال حياتها".

وتأتي هذه الهدية بعد أن شوهدت نورث وهي ترتدي من مجموعة ملابس الخاصة بوالدتها حيث كانت تنسّق معهم حقيبة يد بمبلغ 10000 دولار من مجموعة Birkin يوم الإثنين الماضي.

ويشار إلى أن CNN قد أفادت بأن سترة المغني الراحل مايككل جاكسون قد بيعت بمبلغ 65625 دولار إلا انه لم يتم ذكر اسم الفائز في ذلك الوقت.

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