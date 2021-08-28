كيم كارداشيان تُزّف بالأبيض لكانيه ويست خلال حفل استماع ألبومه الجديد.. هل هذه إشارة لعودتهما؟

يستعدّ النجم "كانيه ويست" لإصدار البومه الجديد Donna والذي اسماه تيمناً بوالدته دونا، حيث يقيم اكثر من احتفال للاستماع إلى أغاني الألبوم.

وبالرغم من انفصاله الجديد عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بعد زواج دام لمدة سبع سنوات، إلا أن كيم كانت الداعم الاكبر له خلال ترويجه للألبوم.

وخلال حفله الثالث والأخير الذي أحياه في شيكاغو لتأدية أغاني البومه لاجديد شكّل الثنائي صدمة لدى المتابعين، عند ظهورهما معاً بلقطة غريبة ونادرة.

وظهر كانيه ويست في منزل طفولته الذي بناه في وسط ملعب Soldier Field الذي أُقيم فيه الحفل، ولزيادة منسوب الإثارة قام كانييه بإشعال النيران بنفسه.

وبعد إخماد النيران استقبل كانيه سيدة بفستان زفاف أبيض أنيق مع ذيل طويل ووشاح ابيض على الرأس، وكانت المفاجأة هي أن السيدة هي زوجته السابقة كيم كارداشيان.

وهنا تسائل المتابعون ما اذا كانت هذه إشارة على عودة الثنائي لبعضهما البعض بعد انفصالهما، ام هي مجرّد دعم كبير لزوجها السابق للترويج لأعماله.

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