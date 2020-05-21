كيم كارداشيان راعية بقر مثيرة.. هل يتناسب ذلك مع مهنة المحاماة؟!

لا تخشى نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" من التباهي بجسدها المثير أثناء الحجر الصحي إذ يبدو أنها تحافظ على رشاقتها طوال فترة وجودها في المنزل.

وأبهرت نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عاماً متابعيها على "انستغرام" البالغ عددهم 171 مليون متابع يوم أمس الأربعاء بسلسلة من الصور المثيرة والتي أتبعتها بتعليق: "كل هذه الملابس ولا يوجد مكان أذهب إليه".

وبالرغم من قولها أنها ترتدي الملابس إلا أنها كانت شبه عارية بإطلالتها البيضاء المستوحاة من رعاة البقر حيث ارتدت ملابس داخلية مغطى بوشاح من الأطراف.

واتخذت كيم وضعية القرفصاء في لقطة من الصور مما أظهر خلفيتها، كما أنها ارتدت من الأعلى حمالة صدر فقط ونسّقتها مع حذاء شفاف.

ويبدو واضحاً أن كيم عادت إلى عاداتها القديمة بالرغم من أنها أكّدت في العام الماضي بأنها تحاول الظهور بإطلالات غير مكشوفة لمناسبة اشتغالها بالقانون، ومع ذلك فإن ظهورها هذا يعارض ما تعهدت به.

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