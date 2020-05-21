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كيم كارداشيان راعية بقر مثيرة.. هل يتناسب ذلك مع مهنة المحاماة؟!

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 07:28
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

لا تخشى نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" من التباهي بجسدها المثير أثناء الحجر الصحي إذ يبدو أنها تحافظ على رشاقتها طوال فترة وجودها في المنزل.

وأبهرت نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عاماً متابعيها على "انستغرام" البالغ عددهم 171 مليون متابع يوم أمس الأربعاء بسلسلة من الصور المثيرة والتي أتبعتها بتعليق: "كل هذه الملابس ولا يوجد مكان أذهب إليه".

Yee-haw! Kim Kardashian West wowed her 171 million Instagram followers on Wednesday, as she admitted she was 'all dressed up with nowhere to go' in a series of racy snaps.

وبالرغم من قولها أنها ترتدي الملابس إلا أنها كانت شبه عارية بإطلالتها البيضاء المستوحاة من رعاة البقر حيث ارتدت ملابس داخلية مغطى بوشاح من الأطراف.

واتخذت كيم وضعية القرفصاء في لقطة من الصور مما أظهر خلفيتها،  كما أنها ارتدت من الأعلى حمالة صدر فقط ونسّقتها مع حذاء شفاف.

Working it: The mother-of-four squatted down as she posed alongside a luxury car that featured a metallic chrome gloss finish.

ويبدو واضحاً أن كيم عادت إلى عاداتها القديمة بالرغم من أنها أكّدت في العام الماضي بأنها تحاول الظهور بإطلالات غير مكشوفة لمناسبة اشتغالها بالقانون، ومع ذلك فإن ظهورها هذا يعارض ما تعهدت به.

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