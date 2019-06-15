كيم كارداشيان في البيت الأبيض مرة أخرى.. ما سبب هذه الزيارة؟

زارت نجمة التلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" البيت الأبيض مرة أخرى يوم الخميس الماضي، وذلك للمشاركة في حدث أقيم هناك لتشجيع الخارجين من السجن ومساعدتهم في العودة إلى بيئة العمل.

ونشرت كيم فيديو عبر موقع "تويتر" وهي في طريقها للبيت الأبيض، حيث قالت: "إنني متجهة إلى البيت الأبيض لأشارك في حدث التوظيف وإعادة التأهيل"، كما أضافت: "لي الشرف بأن أكون جزءاً من هذا الإعلان، حيث أن الإدارة يصنعون الفرص لهؤلاء الرجال والنساء لتحقيق النجاح، وتمكنت من تقديم الدعم لبعض الأفراد الذين قابلتهم، لأن عقبات النجاح كثيرة ويتعين عليهم القيام بالكثير من الأشياء".

وعند وصولها، شكرها الرئيس ترامب، وجلست في الصف الأمامي لهذا الحدث، إلى جانب إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ثم انتقلت إلى المنصة بجانب الرئيس، حيث تحدثت: "إنه شرف كبير لي أن أكون في البيت الأبيض، وأشكر الرئيس على تعاطفه ومساعدته".

وخلال وقت سابق، كانت كيم قد زارت البيت الأبيض لإقناع الرئيس ترامب من أجل العفو عن أليس ماري جونسون، الذي كان مسجون بتهمة جرائم مخدرات منخفضة المستوى، وقد نجحت بذلك.

ومن الجدير بالذكر، أن كيم سجلت لدى نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا لدراسة القانون لتصبح محامية بشكل كامل، لكن يجب عليها إكمال 60 ساعة معتمدة جامعية، ثم العمل كمتدرب في مكتب المحاماة للحصول على امتحان نقابة المعلمين عام 2022.

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