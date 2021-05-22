كيم كارداشيان في صدد دعولى قضائية ضدها.. فما القصة؟

ورد أن موظفي كيم كارداشيان (43 عاماً) يهددون باتخاذ إجراءات قانونية بشأن ظروف العمل المفروضة عليهم، لتكون ضربة أخرى لنجمة تلفزيون الواقع التي تقدمت بدعوى طلاق من زوجها كانيه ويست (43 عاماً)، في شباط بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.