كيم كارداشيان كذبت بشأن واقعة سرقة باريس.. وعطرها فضحها! (صور)

وقفت شقيقات كارداشيان إلى جانب بعضهن البعض من أجل الحملة الترويجية للمجموعة العطرية الجديده من العلامة التجارية KKW تحت مسمى Diamonds Collection.

شاركت نجمات تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، "كلوي"، و"كورتني" في جلسة تصوير لصالح الحملة، وتألقن بمجموعة من المجوهرات الألماسية المؤلفة من القلائد والأساور ترويجًا للعطور الجديدة الثلاث التي جاءت تحت ثلاثة مسميات هي "أوريجينال"، "عود"، و"كيتروس".

والامر الذي أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء "كيم" خاتمي خطوبة مرصعين بالألماس منحهما إياه زوجها "كانييه ويست"، رغم أن إحداهما قد سرق خلال عملية السطو المسلح الذي تعرَّضت له في باريس عام 2016، حيث سرقت منها مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار.











الخاتم الاول على شكل تصميم بيضاوي بـ15 قيراطا قدمه كاني ويست لـ كيم كارداشيان عندما عرض عليها الزواج في 2013، والاخير على شكل زمرد بـ 20 قيراطا حصلت عليه كـ هدية في صيف 2016.

ما يعني أنها ربما زيَّفت واقعة سرقة خاتمها من أجل جلب المزيد من المشاهدات لبرنامجها الواقعي Keeping Up With The Kardashians.

لكن الأمر المثير للاهتمام تزيُّن "كيم" بالمجوهرات بعدما أقسمت على عدم ارتداء أيِّ منها منذ واقعة السرقة.