كيم كارداشيان وأطفالها بالأسود احتفالاً بهذه المناسبة وتصرّح "هذا اليوم نصر كبير"

أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً يعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن لعام 1915 يوم الثلاثاء الماضي.

وتكريماً لهذا القرار نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورة مذهلة لها برفقة أطفالها الأربعة خلال رحلتها لأرمينيا وعلّقت عليها: "كان الأمس نصراً كبيراً للشعب الأرميني عندما أقر مجلس النواب الأمريكي بالإبداة الجماعية للأرمن!".

واختتمت كيم حديثها قائلةً: "لقد التقطت هذه الصورة لي ولأطفالي هذا الشهر في أرمينيا"، حيث ظهرت في الصورة وهي تقف مع أطفالها الأربعة بينما كانوا يرتدون الزي الأرميني باللون الأسود مع إكسسوارات فضية.

ولم يكن كانيه يظهر بالصورة لأنه لم يرافق زوجته إلى الرحلة التي قامت بها لاكتشاف جذور عائلتها، إلا أنه في صورة أخرى ظهرت كيم برفقة شقيقتها كورتني بإطلالة مطابقة لها وعلّقت عليها: "قانون الشقيقة في أرمينيا".

بالإضافة إلى ان كيم قامت بنشر مقال إخباري حول تشريع الإبادة التي تضمنت أيضاً صورة لنصب الإبادة الجماعية للأرمن الذي جاء فيه: "بأن التشريع الخاص بالاعتراف الرسمي بالقتل الجماعي لما يقدر بنحو 1.5 مليون أرميني على يد الإمبراطورية العثمانية كانت بمثابة إبادة جماعية".

ويشار إلى أن كيم قامت بتعميد اطفالها الأربعة في ارمينيا بوجود شقيقتها كورتني في موطن أجداد عائلتهم إلا أن كانيه لم يكن موجود في ذلك اليوم.

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