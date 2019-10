كيم كارداشيان وكانيه مضيئان على يقطينة كبيرة في كالاباساس.. شاهد كيف احتفل الثنائي بالهالويين

بُثت حلقة جديدة من المسلسل الواقعي KUWTK أمس الأحد مع مقابلتها في True Hollywood Story وفي أثناء ذلك كانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تستمتع بليلة تاريخية رومانسية مع زوجها كانيه ويست.

واحتفالاً بعيد الهالويين أو كما يعرف بـ The Night of the Jacks في كالاباساس نشرت كيم مجموعة من الصور للحدث عبر حسابها الخاص على إنستغرام، لكن لم يُعرف ما إذا كان الزوجان السعيدان قد أحضرا أطفالهما أم لا حيث لم يشارك أياً منهم صورةً تتضمن الأطفال أو أي فرد من عائلتها.

ومن بين الصور العديدة التي نشرتها يقطينة مضيئة عليها صور كل من نجمة الواقع وزوجها كانيه، وعلّقت بجانبها: "ليلة في The Night of the Jacks"، كما شاركت عدد من الصور من الحدث الذي يحمل اسم هالويين بما في ذلك علامة Nights of the Jack مع العديد من فوانيس جاك حولها.

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك فزاعة مع رأس فانوس جاك، وصور لليقطين على أشكال ثنائيات هوليوود المشهورين ككريسي تيجان وجون ليجند والنجمة العالمية مارلين مورنو.

ورحّب Night of the Jacks بكانيه وزوجته حيث نشروا صور لهما عبر حسابهم على إنستغرام وعلّقوا: "أوه مرحبا بكم كانيه وكيم كارداشيان".

ويشار إلى أن كيم وزوجها أمضيا عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة واشنطن حيث عقد كانيه حفلة استماع لألبومه الجديد Jesus Is King الذي تم تأجيل إصداره.

