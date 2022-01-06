معجبو فيلم "سبايدر مان" غاضبون من كيم كارداشيان لهذا السبب!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان غضب جمهور فيلم "سبايدر مان" والذي لاقى نجاحاً كبيراً باعتباره الفيلم الأعلى ايرادات لعام 2021.

كيم كارداشيان وجمهور سبايدر مان

نشرت نجمة الواقع "كيم كارداشيان" مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من مشاهد داخل السينما وهي تشاهد فيلم "سبايدرمان".

وغضب المتابعون من كيم بسبب ذلك حيث أن هناك الكثير من محبي سبايدرمان لم يشاهدوا الفيلم بعد، خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وقامت كيم كارداشيان بحذف المشاهد سريعاً عن صفحتها بعد ان اتهمها المتابعون بإحراق أحداث الفيلم.

كيم تنشر مقطع مهم

وكانت كيم كارداشيان قد نشرت مشهد جمع كل من توم هولاند، وأندرو جارفيلد، وتوبي ماجوير وهم يرتدون زي سبايدر مان الخاص بهم حيث أن فريق العمل لم يكشفوا عن انضمام النجمين اللذين كان لهما حصة في نجاح الفيلم في جزءه الثالث.

نبذة عن فيلم سبايدر مان

حقق فيلم Spider-Man: No Way Home ايرادات عالية تصل إلى أكثر من مليار و181 مليون دولار من جميع أنحاء العالم وبذلك يكون قد حقق الرقم القياسي لأعلى ايرادات فيلم خلال 2021.

وهو من بطولة زيندايا وجيمي فوكس وويليام يدفو وبينيديكت كامبارباتش وألفريد مولينا.