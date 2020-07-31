كيم كاردشيان وكانيه ويست منفصلان منذ عام.. والأخير يتهمها بالعنصرية!

كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كانييه ويست منفصلان منذ عام.

وأفادت التقارير الأجنبية ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وكان مغني الراب الأمريكي كانييه ويست خرج بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كانييه ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.

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