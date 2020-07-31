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  3. كيم كاردشيان وكانيه ويست منفصلان منذ عام.. والأخير يتهمها بالعنصرية!

كيم كاردشيان وكانيه ويست منفصلان منذ عام.. والأخير يتهمها بالعنصرية!

منشور 31 تمّوز / يوليو 2020 - 03:23
كيم كارداشيان وكانييه ويست
كيم كارداشيان وكانييه ويست
 

Via SyndiGate.info


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