كيم نادمة على هذا القرار بعد تبولها على نفسها أكثر من مرةّ!

أعربت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن ندمها لعدم إضافة فتحة خاصة للتبول في منتجها SKIMS، وذلك خلال حديثها مع صحيفة ذا نيويورك تايمز" أثناء تواجدها في حفل إطلاق علامة "نوردستورم" بمدينة نيويورك هذا الأسبوع.

صرَّحت "كيم كارداشيان" أنها رغبت في تصميم مشدات للجسم تحوي على فتحة من أجل التبول، نظرًا للمشاكل التي واجهتها في حفل "ميت غالا"، وأشارت أن المنتجات الأخرى التي تحوي فتحة لا تعمل بفعالية كما يتوجَّب.

وهذه ليست المرة الاولى التي تبدي رغبتها في هذا التصميم، فخلال لقاء لها في برنامج Jimmy Fallon وخوضها تحدي Show Me Your Phone، طُلب منها عرض آخر بحث لها على موقع "غوغل"، وتبيَّن أنها بحثت تحت سؤال "هل المشد بفتحة للتبول أفضل؟".

وخلال لقائها مع مقدم البرامج "جيمي فالون"، تحدثت "كيم" عن معاناتها مع مشدات الجسم التقليدية، وكيف كانت تقيدها وتجعل استخدامها للمرحاض بمثابة مهمة مستحيلة، لدرجة أنها تبولت على نفسها في إحدى المرات!

قد يصعب تصديق الأمر، لكن "كيم" اعترفت بذلك بنفسها، كما كشفت أنها تعرضت لذلك الموقف أكثر من مرة وخلال المناسبات والأحداث المهمة.

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