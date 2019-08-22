كيم وطفلتيها ببودي سوت ميتاليك..والتقاط صورة مع أطفالها الأربعة مهمة مستحيلة!

هل تجد التقاط صورة سيلفي لك وحدك أمر صعب، إذًا ما رأيك في التقاط صورة لك برفقة أربعة أطفال مندفعين للحياة؟

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور طريفة تجمعها بأطفالها الأربعة "نورث" (6 سنوات)، "ويست" (3 أعوام)، "شيكاغو" (19 شهرًا)، وابنها الرضيع "سالم"، البالغ من العمر ثلاثة أشهر، ويبدو أنها تكافح من أجل التقاط صورة مثالية، فعلَّقت: "اعتقدت أن التقاط صور برفقة اطفالي الثلاثة أمر صعب في السابق، لكن الآن الأمر مستحيل."

في الصورة، تجلس "كيم" برفقة أطفالها على رمال شاطئ جزر البهاما مُرتدية هي وطفلتيها بودي سوت ميتاليك، بينما ابنيها ارتديا شورت قصير وبقيا عراة الصدر.

نلاحظ أن "كيم" تحاول حث ابنتها "شيكاغو" بالنظر إلى الكاميرا، بينما جلس "سالم" في حظنها عاقد الحاجبين، وابنتها نورث تلعب بالرمال، بينما "سانت" يحدق بعيدًا.

وفي وقت سابق، نشرت "كيم" ثلاث صور لـ"سالم" وأشقائه عبر "إنستغرام"، يجلسون على أريكةٍ في قصر كارداشيان في كاليفورنيا، لكن لم تكن شيكاغو معهم، وعلّقت كيم على الصورة: "لقد كانت الأمور تسير على ما يرام..صفعة".

وفي الصورة الأولى كانت نورث تحمل سالم، أما في الثانية فانضم إليهما سانت وهو يمثل علامة النصر، بينما كانت نورث تنظر ليديها، بالإضافة إلى الصورة الثالثة التي ظهر فيها نورث وسانت عاقدا الحاجبين.

ونشرت مقطع فيديو "لشيكاغو" الشجاعة وأفعى تلتف حول عنقها.

يذكر أن "كيم" لجأت لأم بديلة في ولادة طفلتها "شيكاغو" وابنها "سالم"، بسبب مشاكل بطانة الرحم التي تعاني منها.