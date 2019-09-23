كيم وكيندال جينر تتعرضان للسخرية في حفل إيمي.. شاهد الفيديو!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي Emmy Award لعام 2019 يوم أمس الأحد على مسرح ميكروسوفت، وتوافد العديد من المشاهير والنجوم العالميين من بينهم نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، التي لا تعد هذه المرة الأولى لها.

اعتلت "كيم كارداشيان" وشقيقتها عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل مسلسل واقعي، إلّا أنهما لم تحظيا برد الفعل المناسب الذي كانتا تطمحان له من قبل المشاهير الذي تواجدوا بين الحضور.

تحدثت "كيم" حول عائلتها وبرنامجهم الواقعي، لكنها لم تكن تتوقع أن ينفجر الحضور ضحكًا، وفالت: "عائلتنا تدرك بوضوح كيف أن برنامج تلفزيوني رائع ينبثق من شخصيات حقيقية تتصرف على طبيعتها" وتابعت "كيندال": "يرون قصصهم دون تعديل أو سيناريو."

ورغم سخرية الجماهير منهما، إلّا أن السيدتين بقيتا مُركزتين على تقديم الجائزة، وأعلنتا الدراج كوين "روباول" الفائز.

وعلى الفور، انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم على موقع "تويتر" تعليقًا على كلامهما، فكتب أحدهم: "دعونا لا ننسى كيف ضحك الجماهير على كيم وكيندال حينما وصفتا برنامجهم بالحقيقي، المرتجل، وأنهن يتصرفن على طبيعتهن".

وكتب آخر: "ضحك الجماهير على كيم بعد محاولتها مديح برنامجها الواقعي قد يكون أفضل ما حدث بالنسبة لي."











ويجدر الإشارة إلى أن "كايلي" كان لا بد أن تنضم إلى شقيقتيها لتقديم الحفل، إلّا أنها تغيِّبت بسبب المرض.