كيندال جينر تحتفل بعيد الفصح بإطلالة صيفية.. ستقع في غرام جمالها الطبيعي

تباهت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر بجمالها الطبيعي في أحدث صورها، وبدت غاية في الروعة والجمال أثناء تجوالها في السهول الخضراء الشاسعة.

نشرت كيندال جينر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها بين ربوع الخضراء، واختارت إطلالة صيفية مبهجة مُرتديةً فستانًا وردي اللون مُزيَّن بطبعات على شكل ورود، بينما أسدلت شعرها البني على جانبي كتفها.

وفي صورة أخرى، أظهرت كيندال (25 عامًا) جانبها البري بينما تحتضن دجاجة بنية.

من المؤكد أن المظهر الطبيعي لعارضة الأزياء الشهيرة سيجعلك تقع في غرامها، لأنها أشبه ما يكون بلوحة فنية صارخة بالألوان.

وقد استمتعت كيندال بوقتها برفقة شقيقاتها كايلي جينر وكلوي كارداشيان وكيم كارداشيان اللواتي أغرقن أطفالهن ببعض هدايا العطلات الفاخرة.