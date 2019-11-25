كيندال جينر تفكر بالإنجاب من حبيبها الفلسطيني.. وهكذا عبَّرت عائلتها عن حماستهم

انتشرت شائعات تًفيد وجود علاقة غرامية تجمع عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" وشاب فلسطيني يُدعى "فيصل خضرة"، ويبدو أن عائلة كارداشيان-جينر توَّد ضم عرق عربي إلى عائلتها وخاصةُ بعد انفصال "كورتني كارداشيان" عن حبيبها ذي الأصول الجزائرية "يونس بنيجما".

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فالكل يدرك أن "كيندال جينر" الوحيدة من بين شقيقاتها التي لم تنجب بعد، ويبدو أنها أصيبت بحمى الأطفال، إذ أن جانبها الأمومي بدأ السيطرة على مكنوناتها الداخلية، حيث نشرت سلسلة صور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تداعب أطفال شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصورة لها برفقة "فيصل خضرة".

والأمر المثير للجدل وأحدث ضجة بين متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 119 مليون متابع، تعليقها على الصور، إذ كتبت: "الجميع متحمس لكي ننشئ أنا وفاي عائلة، إذا نعم قولوا "أنا"."

وعلى الفور، انهالت التعليقات التي تؤيد الفكرة من بينهم شقيقتها "كايلي جينر" التي أجاب بـ"أنا"، ووالدتها "كريس جينر"، وشقيقتها "كيم"، وصديقتيها عارضات الأزياء "جيجي حديد" و"هايلي بالدوين"، بالإضافة إلى "فيصل" نفسه الذي علَّق بإيموجي عائلة.

وفي وقت سابق، كشفت "كيندال" لمتابعيها أنها تواعد "خضرة" عبر نشر صورة تجمعهما أمام المرآة من حفل زفاف صديقتها "هايلي بالدوين" و"جاستن بيبر"، حيث تقف "كيندال بفستانها الذهبي الأنيق مُتمايلة أمام حبيبها الجديد، بينما يقف الآخر وراء ظهرها ويده داخل جيبه، وعلَّقت: "إننا لا نتواعد، لكنه موعدي الغرامي".

يجدر الإشارة إلى أن "خضرة" يعتبر صديق مقرب من العائلة، فقد ترددت شائعات تُفيد وجود علاقة مُحتملة بينه وبين "كورتني" بعد انفصالها عن "يونس بنجيما"، كما واعد "جوردن وودز" لعام كامل.

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