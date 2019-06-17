كيندال جينر تُعايد والدها المتحوِّل جنسيًا بيوم الأب العالمي.. لقطات من الطفولة!

احتفلت العديد من دول العالم بيوم الأب العالمي يوم أمس الأحد، وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم لنشر صور تجمعهم بوالدهم، أو بكتابة منشور يعبِّرون من خلاله عن حبهم واحترامهم للتضحيات التي يقدمها لهم خلال حياته.

وانتهزت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر"، البالغة من العمر 21 عامًا، الفرصة لمعايدة والدها المتحول جنسيًا "بروس جينر"، فرغم تحولِّه إلى "كاتلين جينر"، إلّا أنه لا يزال في نظرها والدها.

ويحوي ألبوم الصور لحظات عائلية تجمع "كيندال" بوالدها الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، و شقيقتها الصُغرى "كايلي جينر"، وبعضًا من أخواتها وأخوتها غير الأشقياء من بينهم "كيم كارداشيان" و"براندون جينر".







في إحدى الصور، نرى "كيندال" الطفلة بين يدي "بروس" وابتسامة كبيرة ترتسم على شفتيهما وهما يحدقان في عدسة الكاميرا. وفي مقطع فيديو صُوِّرَ على الطريقة السينمائية، نرى "بروس" مُستلقيًا على الأرض في مشهد قتالي تُجسد دوره "كيندال"، التي شكرته بدورها على تقديمه المساعدة في مشاريعها المدرسية.

ومن المعروف أن "كاتلين" تُحوّلت من ذكرٍ إلى أنثى بملء إرادتها، وذلك بسبب إحساسها منذ الصّغر بأنها أنثى، على العلم أنها لم تُعاني أيّ مشاكل هرمونية، بل على العكس تماماً، كانت رجلاً بكُل ما أوتي بالكلمة من معنى، فقد تزوّجت 3 مرّات في السّابق، وأنجبت 6 أطفال، أشهرهم "كيندال وكايلي جينر" من زوجته السّابقة "كريس جينر".