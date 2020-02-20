كيندال جينر كموزة على الحائط في جلسة تصوير مثيرة لصالح مجلة Garage

أطلَّت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" على غلاف مجلة Garage لعددها الـ18، وقررت استعراض جسدها والتخلي عن حمالة صدرها في جلسة تصوير غريبة.

شاركت "كيندال جينر" في جلسة تصوير مثيرة بالتعاون مع الفنان الإيطالي "ماوريتسيو كاتيلان" ومصورة الأزياء "كامبل آدي"، حيث تظهر كقطعة فنية مستوحاة من أعمال "ماوريتسيو كاتيلان"، الذي اشتهره بعمله الفني المكون من إصبع موز مثبت بشريط لاصق على الجدار.

في إحدى الصور، تظهر "كيندال" كتمثال شفعي معلَّق على الحائط دون الجزء السفلي من جسدها بين تجرَّدت من حمالة صدرها وبقيت عارية تغطي يداها مناطقها الحساسة، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود المموج الكثيف على جانبي كتفها، ولإكمال العمل الفني أرفق شريط لاصق أسفل جسدها.

وفي صورة أخرى، ترتدي كيندال سترة وردية مموجَّة بالبرتقالي، في حين أمسكت خصلات شعرها المموَّج بإحدى يديها.

ويجدر الإشارة إلى أن "كيندال" أصبحت من العارضات الأكثر طلبًا لهذا العام، بعد اختيارها أعلى النجمات ربحًا على موقع "إنستغرام".

يقال إن كيندال حققت ثروة تقدر بحوالي 12.7 مليون جنيه إسترليني على مدار الـ 12 شهر الماضب، حيث تبلغ قيمة كل منشور 489 ألف جنيه استرليني.