كيندال وكايلي تدعما والدهما المتحوَّل جنسيًا بعدما أبكى المشاهدين!

بعد أسابيع من التزام الصمت بشأن مشاركة والدهما المتحوِّل جنسيًا في برنامج I'm A Celebrity، قررت نجمتا تلفزيون الواقع "كايلي وكيندال جينر" إظهار دعمهما والإعراب عن فخرهما به.

تعرَّضت "كيندال" و"كايلي" وأفراد عائلة كارداشيان المتبقين للانتقاد لعدم إظهار دعمهن ومؤازتهن لـ"كاتلين جينر" التي تُنافس بشراسة في الغابات، فقد تأثر المشاهدون لحصول "كاتلين" على حزمة رعاية من كلابها، في حين أهملت من عائلتها وابنتيها، وذلك في حلقة يوم الإثنين الماضية.

وبعد عشر أيام من تواجد "كاتلين" في الغابة ومعاناتها من التحديات الصعبة المجهدة نفسيًا وبدنيًا، أبدت الشقيقتان إعجابهما بمنشورات شاركتها حبيبتها "صوفيا هاتشنز" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فقد أعجبت "كيندال" بمقطع فيديو لـ"كاتلين" تتعلم حركات فرقة Girls Aloud الراقصة. بينما أعجبت "كايلي" بصورة تجمع والدها وحبيبته وكلابهم، أرفقت بتعليق: "نحن ندعمك"..

لكن ليس معروفًا من سيقابل ويرحب بـ"كاتلين" حين وصولها الجسر بعد مغادرتها الغابة.





