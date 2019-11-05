لأول مرة بعد وفاة حبيبته.. كيانو ريفز على السجادة الحمراء برفقة امرأة فاتنة (صور)

دائمًا ما يحاول النجم الكندي "كيانو ريفز" إبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام، كما أنه لم ينخرط بعلاقة جديَّة مع امرأة بعد وفاة حبيبته قبل عشرات السنين، ولم يظهر علنيًا مع أي امرأة على السجادة الحمراء، لكن اختلفت الأمور في الآونة الأخيرة.

أطل "كيانو ريفز" برفقة حبيبته الحسناء "ألكساندرا غرانت" على السجادة الحمراء في حفل LACMA Art+ Film Gala الذي قدَّمته العلامة التجارية العالمية "غوتشي" في مدينة لوس أنجلوس، وبدا عليهما الانسجام والتوافق بشكل كبير، فوقفا لالتقاط عشرات الصور أمام الصحف الدولية.







وبدا "كيانو" فخورًا بحبيبته، التي سرقت قلبه من جديد وبعثت فيه الحب من جديد، فلم يفلت يدها على الإطلاق.

وتألق النجم البالغ من العمر 55 عامًا مرتديًا بدلة سوداء أنيقة وأسدل خصلات شعره الأسود وراء ظهره، وأطلق لحيته الكثيفة مُحافظًا على مظهره الرزين. من جهة أخرى، تألَّقت "ألكساندرا" مُرتديةً فستان كحلي ذي طابع يوناني، وسرَّحت شعرها الأبيض البلاتيني على شكل كعكة مُنخفضة.

يذكر أن "كيانو" و"أليكساندرا" تعاونا في سلسلة كتب Ode To Happiness and Shadows، حيث كان أول إصدار منها عام 2011.