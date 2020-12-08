لأول مرة في حياتها.. مادونا تقرر وشم جسدها وتستعرض النتيجة!

قررت المغنية الأمريكية "مادونا" الحصول على أول وشم لها بعمر الـ62، وذلك تكريمًا لأبنائها الستة.

شاركت "مادونا" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صورٍ لها أثناء قيام خبير الوشوم "إيست إز" بمنحها ما تريده في علية لوشم رسغها، وعلَّقت: "أول وشم لي.. العائلة".

تظهر "مادونا" جالسةً على السرير وعيناها محدقتان بعيدًا وعلامات الخوف باديةً على ملامح وجهها، في حين أمسك "إيست إز" يدها لطباعة الرسم قبل البدء بعملية الوشم.







وفي صورة أخرى، تستلقي "مادونا" على السرير ويدها على رأسها، بينما يهم خبير الوشوم برسم الوشم الذي اتضح فيما بعد أنه الأحرف الأولى من أسماء ابنائها الستة (L R D M S E): "لورديز" (24 عامًا)، "روسو" (20 عامًا)، "ديفيد" (15 عامًا)، "ميرسي" (14 عامًا)، والتوأم "ستيلا" و"إيستر" البالغان من العمر 8 سنوات.

ويأتي هذا بعد أيام من نشرها صورة نادرة لأطفالها في احتفالات عيد الشكر.

يذكر أن "مادونا" أنجبت ابنتها "لورديز" من زوجها الممثل "كارلوس ليون"، وأنجبت ابنها "روكو" من زوجها المخرج العالمي "غاي ريتشي"، في حين تبنَّت أطفالها الآخرين.