لامار أودوم يخفي خبر خطوبته عن عائلته.. وابنه يعبر عن غضبه بهذه الطريقة!

أعلن نجم كرة السلة "لامار أودوم" خطبته من حبيبته المدربة الرياضية "صابرينا" بعد ثلاثة أشهر على علاقتهما الغرامية فقط، ويبدو أن عائلته لم يعجبها قراره المفاجئ.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أعرب ابن "لامار أودوم" عن إحباطه وصدمته لمعرفته بخبر خطبة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أنه لمن العار أن تكون العائلة آخر من يعلم، وزعم المراهق البالغ من العمر 17 عامًا أن العائلة لم توافق على زواج "لامار" من "صابرينا".

وقد علَّق "لامار جونيور" على منشور والده الذي يعلن فيه خبر خطوبته، وكتب: "العائلة والأصدقاء ليسوا موافقين على زواجك من هذه السيدة، لكنها تمكنت من الوصول إلى المكان الغارق داخلك. عائلتك التي تشعر بالعار علمت الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه ما كانت عليه الحياة طوال الوقت كابن لامار أودوم."

وبعد يوم على تعليقاته المهينة والغاضبة، اعتذر "لامار جونيور" من والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة قديمة تجمعه بوالده وشقيقته "ديستيني"، وكتب: " الليلة الماضية كنت أشعر بالعاطفة بعد معرفة نبأ خطوبة والدي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تأذيت واشتعلت على حين غرة. في نهاية اليوم، أنا مراهق وقد أصبحت شابًا، يجب أن أكون مسؤولاً عما أنشره، ولا أكن سوى الحب لأبي وأريد ما هو أفضل له."

الجدير بالذكر أن "لامار" كان متزوجًا من نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان"، لكنهما انفصلا عام 2016 بعد سبع أعوام على زواجهما، عقب خياناته المتكررة لها.