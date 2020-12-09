لحماية ثروة عائلتهما..بروكلين بيكهام وخطيبته الحسناء يوقعان اتفاق ما قبل الزواج

قرر المصور البريطاني "بروكلين بيكهام" وخطيبته الممثلة الحسناء "نيكولا بيلتز" تأجيل موعد زفافهما من شهر سبتمبر للعام الجاري إلى وقت غير معلوم من عام 2022.

ويبدو أن الثنائي يودان حماية ثروة عائلتهما الثرية، إذ قررا التوقيع على اتفاق ما قبل الزواج يضمن حماية أملاكهما في حال قررا الانفصال، إذ لا يأخذ أي طرف ممتلكات الآخر أو يحصل على أي مبلغ مالي كتعويض أو نفقة أو أي شيء آخر.

ويجدر الإشارة إلى ثروة والدي "بروكلين"- نجم كرة القدم "ديفيد بيكهام" ومصممة الأزياء "فيكتوريا بيكهام"- تبلغ 335 مليون دولار، بينما تقدر ثروة عائلة "نيكولا" ما يقارب الـ1.1 مليار دولار في البنوك فضلًا عن الممتلكات والعقارات الأخرى التي تقدر بالملايين.

وبالنظر إلى ثروة كلتا العائلتين، نرى أن الثنائي ليسا بحاجة إلى للآخر في المساءل المالية، فقد أشير أن "نيكولا" تحب "بروكلين" لما هو عليه، ليس كحبيباته السابقات اللواتي طمحن لحمل اسم عائلته الشهيرة.

يذكر أن "نيكولا" و"بروكلين" أعلنا علاقتهما رسميًا في شهر يناير الماضي، وقضيا فترة الحجر المنزلي برفقة بعضهما البعض والعائلة.