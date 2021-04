تعرف على قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار.. وفيلم Nomadland يحصد نصيب الأسد

شهدت أهم الاحتفاليات والفعاليات العالمية عوائق كثيرة أدَّت إلى تأجيلها لأشهر بسبب انتشار وباء كورونا، وأخيرًا وبعد طول انتظار، أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ93 يوم أمس الأحد.

وشهد الحفل منافسة كبيرة بين أشهر النجوم والأعمال السينمائية القوية ، كما تنافس فيلمان من العالم هما "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية عن فئة لأقفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنجليزية، وفيلم "الهدية" للمخرجة البريطانية الفلسطينية فرح النابلسي عن فئة أفضل فيلم روائي قصير.

وحصد فيلم " Nomadland" على نصيب الأسد، فقد حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم. وفازت مخرجته كلويه جاو بجائزة أفضل مخرجة، وحازت الممثلة فرانسيس ماكدورماند على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

وهنا نستعرض قائمة الفائزين في الحفل:

أفضل فيلم : نومادلاند Nomadland

أفضل ممثل (دور أساسي): أنتوني هوبكنز ، الأب The Father

أفضل ممثلة (دور أساسي): فرانسيس مكدورماند ، نومادلاند Nomadland

أفضل ممثل (دور مساعد): دانيال كالويا ، يهوذا والمسيح الأسود - Judas and the Black Messiah

أفضل ممثلة (دور مساعد): يوه جونغ يون ، ميناري،Minari

أفضل مخرج: كلوي تشاو ، نومادلاند Nomadland

أفضل سيناريو مقتبس: الأب كريستوفر هامبتون وفلوريان زيلر - Christopher Hampton and Florian Zeller

أفضل (السيناريو الأصلي): شابة واعدة ، إميرالد فينيل - Promising Young Woman, Emerald Fennell

أفضل فيلم رسوم متحركة (طويل): الروح - Soul

أفضل وثائقي (موضوع طويل): مدرس الأخطبوط My Octopus Teacher

أفضل وثائقي (موضوع قصير): كوليت - Colette

أفضل فيلم روائي : جولة أخرى (الدنمارك) - Another Round (Denmark)

أفضل تحرير لفيلم: صوت المعدن - Sound of Metal

أفضل تصوير سينمائي: مانك - Mank

جائزة الصوت: صوت المعدن - Sound of Metal

أفضل موسيقى (الدرجة الأصلية):الروح - Soul

أفضل موسيقى (الأغنية الأصلية): "حارب من أجلك" من يهوذا والمسيح الأسود - "Fight For You" from Judas and the Black Messiah

أفضل تصميم الأزياء: Ma Rainey's Black Bottom

أفضل مكياج و شعر:Ma Rainey's Black Bottom

أفضل تصميم الإنتاج: مانك - Mank

أفضل تأثيرات بصرية: تينيت Tenet

أفضل فيلم قصير (رسوم متحركة): إذا حدث أي شيء أحبك - If Anything Happens I Love You

أفضل فيلم قصير (عمل مباشر): اثنان من الغرباء البعيدين - Two Distant Strangers