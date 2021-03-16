ريز أحمد يدخل التاريخ كأول مسلم مرشَّح للأوسكار عن هذه الفئة

تمكن الممثل البريطاني ريز أحمد من دخول التاريخ باعتباره أول مسلم يرشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

رُشِّح ريز أحمد، البالغ من العمر 38 عامًا، عن دوره في فيلم "Sound of Metal" الذي يحكي قصة روبن، عازف طبول الروك أند رول والمدمن المتعافي الذي أصبحت حياته متدهورة عندما فقد سمعه.

وصرَّح أحمد لصحيفة التايمز إنه انغمس في شخصية روبن من خلال حضور اجتماعات مدمني الكحول وتعلم قرع الطبول ولغة الإشارة.

وقال: "عندما تتعلم أشياء تأخذك بعيدًا عن نفسك وعن منطقة الراحة الخاصة بك، فإن ما تفعله هو إعادتك إلى المنزل، والعودة إلى نفسك".

وتابع: "كممثل، تبدأ في هذا المكان الفاصل، وفي النهاية يصبح الأمر جنوني، إذ توَّد إمساك شخص ما وإخباره أنك ذلك الشخصية".

وأضاف: "أصبحت رحلة روبن في" Sound of Metal "رحلتي أيضًا. وقد غيرت حياتي تمامًا ".

وسيتنافس أحمد ضد أنتوني هوبكنز، غاري أولدمان، والراحل تشادويك بوسمان، وستيفن يون.

وقد شهد المسلمون نجاحًا في جوائز الأوسكار خلال الأعوام الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح أحدهم لجائزة الممثل الرئيسي، فقد حصل الأمريكي المسلم ماهرشالا علي على جائزتي أوسكار عن دوره كممثل مساعد عن أدواره في فيلم " Moonlight" في عام 2017 و " Green Book" في عام 2019 ، لكن ترشيحه لأدوار قيادية استعصى عليه.