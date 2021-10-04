  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. للمرة الثانية على التوالي.. اختيار ديميت أوزدمير لتقديم حفل جوائز "الفراشة الذهبية"

للمرة الثانية على التوالي.. اختيار ديميت أوزدمير لتقديم حفل جوائز "الفراشة الذهبية"

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 04:06
ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

سيقام حفل توزيع الجوائز التركي "الفراشة الذهبية" في دورته الـ 48 في الخامس من ديسمبر القادم، وسيكون على مسرح لأول مرة منذ عامين.

اقرأ ايضاًانتقادات تطال ديميت أوزدمير بسبب إطلالتها الطبيعية.. وتحضيرات لفيلم سينمائي جديد!انتقادات تطال ديميت أوزدمير بسبب إطلالتها الطبيعية.. وتحضيرات لفيلم سينمائي جديد!

وكان الحفل قد بث خلال العامين الماضيين من خلال  قناة "كنال دي" التركية حيث كان يصوّر كل نجم عند استلامه الجائزة وعرضه على القناة، بسبب الكورونا.

ديميت أوزدمير

ولكن في هذا العام سيقام الاحتفال الكبير على المسرح من خلال العرض المباشر، واختيرت النجمة ديميت أوزدمير لافتتاح الحفل الذي سيقام.

اقرأ ايضاًانتقادات تطال ديميت أوزدمير بسبب إطلالتها الطبيعية.. وتحضيرات لفيلم سينمائي جديد!بعد نشرها صورة رومانسية تجمعهما.. ديميت أوزدمير وأوهوزان كوتش يتعرّضان للهجوم بسبب التزييف!

وستبدأ ديميت أوزدمير الحفل بعرض افتتاحي على المسرح، وأشاد العديد من المتابعين حول اختيار النجمة فمنهم من قال: "اختيار موفق وفكرة جميلة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار النجمة ديميت لتقديم حفل جوائز الفراشة الذهبية، حيث اختيرت السنة الماضية لتقديم الحفل وكانت قد خطفت الأنظار بإطلالتها السوداء.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:ديميت أوزدميراخبار المشاهيرأعمال المشاهيراطلالات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...