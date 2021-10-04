للمرة الثانية على التوالي.. اختيار ديميت أوزدمير لتقديم حفل جوائز "الفراشة الذهبية"

سيقام حفل توزيع الجوائز التركي "الفراشة الذهبية" في دورته الـ 48 في الخامس من ديسمبر القادم، وسيكون على مسرح لأول مرة منذ عامين.

وكان الحفل قد بث خلال العامين الماضيين من خلال قناة "كنال دي" التركية حيث كان يصوّر كل نجم عند استلامه الجائزة وعرضه على القناة، بسبب الكورونا.

ولكن في هذا العام سيقام الاحتفال الكبير على المسرح من خلال العرض المباشر، واختيرت النجمة ديميت أوزدمير لافتتاح الحفل الذي سيقام.

وستبدأ ديميت أوزدمير الحفل بعرض افتتاحي على المسرح، وأشاد العديد من المتابعين حول اختيار النجمة فمنهم من قال: "اختيار موفق وفكرة جميلة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار النجمة ديميت لتقديم حفل جوائز الفراشة الذهبية، حيث اختيرت السنة الماضية لتقديم الحفل وكانت قد خطفت الأنظار بإطلالتها السوداء.

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