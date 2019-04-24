لن تصدق كيف أصبح شكل هذه النجمة.. ومعجبوها "توقفي رجاءً"!

أثارت النجمة البريطانية "شارلوت كروسبي" قلق معجبيها في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية برفقة حبيبها "جوشوا ريتشي" يوم الأربعاء الماضي.

نشرت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 28 عامًا، صورة لها جالسةً في مقعدها على متن طائرة مُتوجهة إلى أمريكا الجنوبية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ورغم بشرتها الناعمة التي لا تشوبها شائبة، إلّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتبهوا إلى عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت لها محولةً إياها إلى مسخ.

تظهر "شارلوت" بأنف رفيع مرفوع عاليًا، وبشفتين رفيعتين غير جذابتين على الإطلاق، وبخدين مُنتفخين.

وكتب أحدهم في خانة التعليقات، التالي: "فتاة مسكينة، وجهها منتفخ بشدة، هل هي مصابة بحساسية من نوع ما؟"، وعلَّق آخر: "توجَّب عليها التوقف عن إجراء عمليات جراحية، وحقن البوتوكس، وفيلر منذ وقت طويل."

خضعت "شارلوت كروسبي" لعمليات تجميل في الأنف، وتكبير للصدر، فضلًا عن حشو شفتيها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية،

وعن الأسباب التي دفعتها لإجراء عمليات تجميل هي مقارنة نفسها بالفتيات الأخريات وتحديدًا الفتيات ينخرطن في مجال التلفاز، كما أن ثدييها الصغيران أنقصا من ثقتها بنفسها وخاصة أنها تعاني من حالة سماثتيا، وهي حالة تعرف بالتقاء نسيج الثدي في كلا الثديين عبر خط الوسط الامامي لعظم القفص الصدري.