ليام باين على علاقة مع عارضة حسناء جمعتها علاقة مثلية مع نجمة Twilight!

قررت عارضة الأزياء العالمية "ناعومي كامبل" الانفصال عن النجم الإنجليزي "ليام باين" بعدما سئمت من علاقتهما العابرة، إلّا أن الأخير استمر في البحث عن الحب مع فتاة حسناء أخرى.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفادت تقارير أن "ليام باين" تجمعه علاقة غرامية مع عارضة الأزياء الأمريكية "ستيلا ماكوين"، حيث أمضيا بعض الوقت الممتع في العاصمة الألمانية برلين.

ويُشار أن الثنائي توجها إلى مطعم "غريل رويال" منفصلين، لكنهما قررا الاقتراب من بعضهما البعض على ذات الطاولة برفقة أصدقاء آخرين.





وأشار مصدر أن قواسم مشتركة تجمع الطرفين، فهما بالعمر نفسه تقريبًا وخاضا تجارب كثيرة في عالم الشهرة، فتعتبر "ماكسويل"، البالغة من العمر 28 عامًا، إحدى أشهر عارضات أزياء فيكتوريا سيكريت، بينما حقق "ليا" شهرة كبيرة عقب انضمامه إلى فرقة One Directions.

يُذكر أنّ "ستيلا ماكسويل" انفصلت عن حبيبتها السابقة "كريستين ستيوارت" في شهر ديسمبر العام الماضي، وذلك بعد عامين من المواعدة، علمًا بأنّ "ستيلا" قد تخطت انفصالها عن "كريستين"، حينما شوهدت في وضعٍ حميمي برفقة عارضة الأزياء "لانغلي فوكس" البالغة من العمر 29 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، "ليام" أب للطفل "بير" من حبيبته السابقة "شيرل كول"، التي انفصل عنها بعد ولادة طفلهما.

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