ليام نيسون يتألق في مدريد بعد منع عرض فيلمه Cold Pursuit في نيويورك (صور)

توجَّه النجم الإيرلندي "ليام نيسون" لحضور العرض الأول من فيلمه Cold Pursuit في مدينة مدريد الإسبانية ليلة الإثنين الماضي.

تواجد الممثل العالمي على السجادة الحمراء برفقة زملائه في العمل لحضور عرض الفيلم على مسرح Capitol Cinema ، حيث تألَّق مُرتديًا بدلة رمادية اللون أنيقة نسَّقها مع قميص أسود بسيط، ومنح الكاميرات ابتسامة لطيفة قبل أن يتوجَّه داخل المسرح.





ويأتي ظهوره بعدما منع عرض فيلمه في مدينة نيويورك قبل خمسة أشهرنتيجة تصريحاته خلال لقاء صحفي عقد من أجل الحديث عن الفيلم، فقد تحدَّث عن الأفكار الإجرامية التي تبادرت في ذهنه والتي كادت أن تتحول إلى كارثة مُخيفة، حيث كشف عن سعيه لقتل أي رجل من ذوي البشرة السوداء، بعدما أخبرته إحدى صديقاته المقربات عن تعرَّضها للاغتصاب على يد رجل أسود آخر.

ورغم أن "نيسون" أراد بتصريحاته المثيرة للجدل، تلقين الآخرين درسًا مهمًا حول التفكير مرارًا وتكرارًا قبل الإقدام على الانتقام وفعل شيء شنيع، إلّا أن الكثيرين لم يفهموا الدرس ووصفوه بالـ"عنصري"، وصدموا لما تفوهه بحق ذوي البشرة السوداء.

تدور أحداث الفيلم حول "نيلز" الذي يعمل سائق كاشطات ثلج خلوق وملتزم، يُمنَح جائزة مواطن العام مِن قِبَل بلدة التزلج "كولورادو"/ لكن تتبدل الأحوال وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد مقتل ابنه على يد رئيس منظمة إجرامية عتيدة الإجرام، فيسعى عندها للانتقام لروج ولده.

ليام نيسون يكشف شخصيته الإجرامية بعد تعرض إحدى صديقاته للاغتصاب.. هذا ما كان سيفعله!