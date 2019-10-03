ليدي غاغا تتلاعب بعقول معجبيها.. فما علاقة أديل؟!

انتظر محبو النجمة الأمركية "ليدي غاغا" ثلاثة سنوات ليشهدوا ألبومها السادس، ويبدو أنها مستعدة لإطلاقه في وقت ما من هذا العام.

أثارت "ليدي غاغا" (33 عامًا) فضول متابعيها وحيرتهم بنشرها تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف من خلالها عن اسم ألبومها الجديد المستوحى من إحدى النجمات البريطانيات العالميات، فكتبت: "سأطلق على ألبومي القادم اسم "أديل"."

وليس معروفًا إذا ما كان ذلك واحدًا من نكاتها أم أنها الحقيقة، حيث يعتقد البعض أنها ربما تُشير إلى تعاون محتمل بينها وبين المغنية البريطانية "أديل"، بينما يعتقد آخرون أنها خطة منها لبيع أكثر من 3 ملايين نسخة من ألبومها في الأسابيع الأولى مُتلاعبةً بعقول محبيها.

وسخر بعض رواد مواقع التواصل من الاسم ذاته مُتخيلين الموقف الذي ستمر به النجمتين في حفل "غرامي" في حال رُشحتا لجائزة أفضل ألبوم غنائي، فحينما يعلن مضيف الحفل أن الفئز بالجائزة هو "أديل"، لن تتكمن النجمتين معرفة ما يعينه هل هو يٌشير إلى الألبوم أو النجمة نفسها.











يُذكر أن "غاغا" أطلقت ألبومها الأخير Joanne بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وضم ثلاثة أغاني مُنفردة Perfect Illusion، Million Reasons، وJoanne.