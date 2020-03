ليدي غاغا تعتمد هاتف iPhone 11 Pro في تصوير أغنيتها Stupid Love.. شاهد النتيجة!

طرحت المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" أغنيتها الجديدة Stupid Love عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، ورغم احترافية الفيديو والتصوير الخيالي للقطات، إلّا أنه في الحقيقة لم تستخدم أي كاميرات احترافية على الإطلاق بل كاميرة هاتف حديث.

اعتمد مخرجو الفيديو المصوَّر على هاتف "آيفون 11 برو" الحديث في عملية التصوير، حيث كان جزءًا من حملة شركة "آبل" بعنوان "Shot on iPhone", وبدا واضحًا الدقة المتناهية للتصوير والأبعاد السينمائية له.

وحققت أغنية "غاغا" منذ إطلاقها على ما يقرب الـ17 مليون مشاهدة منذ نشرها قبل يومين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتمد بها نجم على هاتف آيفون في تصوير أغنيته، فقد انضمت النجمة الأمريكية "سيلينا غوميز" أيضًا إلى النادي من خلال إطلاق مقطع الفيديو الخاص بها "Lose You To Love Me" ، والذي تم تصويره كاملًا باستخدام هاتف iPhone 11 Pro قبل أربعة أشهر، مباشرة بعد إطلاق أحدث تشكيلة هواتف من Apple.

على الرغم من أن مقاطع الفيديو هذه رائعة وتوضح إلى أي مدى وصلت الهواتف الذكية عندما يتعلق الأمر بالقدرات الأولية للتصوير، إلا أن هناك دائمًا "تأثير الهاتف الذكي" الذي لا يميل المبدعون إلى التخلص منه؛ مثل تصوير أي شيء في 30 لقطة بالثانية الواحدة؛ مما يسرق حقا التأثير السينمائي بعيدا عن الجاذبية البصرية للفيديو.