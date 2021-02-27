ليدي غاغا تفقد كلبيها.. ومكافأة مالية ضخمة لمن يجدهم!

سُرق اثنان من كلاب الفنانة الأمريكية ليدي غاغا، من فصيلة البولدوج الفرنسي مساء الأربعاء، بعد أن أطلق مسلح النار على الرجل الذي كان يتولى تمشيتهما في هوليوود بلوس أنجليس.
وأطلق المشتبه به النار من مسدس نصف آلي على الرجل الذي كان يُنزّه الكلاب، قبل أن يهرب ومعه اثنان منهم. وأوردت تقارير في وسائل إعلام أمريكية أن اسم الضحية رايان فيشر.
وذكرت شرطة لوس أنجليس لبي بي سي أنّ الضحية نقل إلى المستشفى في حالة غير معروفة. وعرضت ليدي جاجا مكافأة مقابل عودة كلبيها، كوجي وغوستاف.
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Via SyndiGate.info
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