ليدي غاغا تفقد كلبيها.. ومكافأة مالية ضخمة لمن يجدهم!

سُرق اثنان من كلاب الفنانة الأمريكية ليدي غاغا، من فصيلة البولدوج الفرنسي مساء الأربعاء، بعد أن أطلق مسلح النار على الرجل الذي كان يتولى تمشيتهما في هوليوود بلوس أنجليس.