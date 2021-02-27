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  3. ليدي غاغا تفقد كلبيها.. ومكافأة مالية ضخمة لمن يجدهم!

ليدي غاغا تفقد كلبيها.. ومكافأة مالية ضخمة لمن يجدهم!

منشور 27 شباط / فبراير 2021 - 06:56
ليدي غاغا
ليدي غاغا
سُرق اثنان من كلاب الفنانة الأمريكية ليدي غاغا، من فصيلة البولدوج الفرنسي مساء الأربعاء، بعد أن أطلق مسلح النار على الرجل الذي كان يتولى تمشيتهما في هوليوود بلوس أنجليس.
 

وأطلق المشتبه به النار من مسدس نصف آلي على الرجل الذي كان يُنزّه الكلاب، قبل أن يهرب ومعه اثنان منهم. وأوردت تقارير في وسائل إعلام أمريكية أن اسم الضحية رايان فيشر.

Lady Gaga's Inauguration Hairstyle Was a Second-Day Look — See Photos | Allure

وذكرت شرطة لوس أنجليس لبي بي سي أنّ الضحية نقل إلى المستشفى في حالة غير معروفة. وعرضت ليدي جاجا مكافأة مقابل عودة كلبيها، كوجي وغوستاف.

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كلمات دالة:ليدي غاغااخبار المشاهيراعمال المشاهيرهولايوود

Via SyndiGate.info


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