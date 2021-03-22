ليدي غاغا تفكر في الإنجاب.."إنني أتطلع إلى أن أكون أماً"

تخطط المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا لبدء عائلة قريبًا برفقة حبيبها مايكل بولانسكي، رغم مرور عام على علاقتهما الغرامية، لكن يبدو أنها تأخذ منحى جديًا.

صرَّح مصدر لموقع Entertainment Tonight أن غاغا مغرمة للغاية بمايكل بولانسكي، وأضاف: "لقد كانت تخبر صديقاتها أنها تريد تنفيذ بعض المشاريع ثم التركيز على استقرار علاقتهما، إذ تريد إنجاب الأطفال يومًا ما وترى مستقبلًا حافلًا مع مايكل."

وخلال لقاء لها مع مجلة Instyle، شاركت غاغا مخططاتها لتكوين أسرة قريبًا، وقالت: "سأقول إنني متحمسة للغاية لإنجاب الأطفال..إنني أتطلع إلى أن أكون أماً."

وتابعت: "أليس ما يمكننا القيام به أمرًا خارقًا؟ يمكننا الاحتفاظ بإنسان بالداخل وتنميته، ثم يخرج إلى العالم، ومن واجبنا أن نحافظ عليه على قيد الحياة. إنه أمر مضحك للغاية، فعندما يأتي الجميع إلى منزلي كل يوم للعمل، أقول دائمًا "مرحبًا بكم في رحمي!"

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